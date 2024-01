Alluvione, Rossi (FdI) replica al sindaco Tagliaferri: "Il Governo non ha abbandonato nessuno"

"Il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri o è mal informato, o vuole aggiungere il suo nome alla lunga lista degli altri di sinistra, che lo hanno preceduto in questi mesi, nell'accusare il Governo Meloni per principio strumentale. Preferendo la prima ipotesi, ricordiamo al primo cittadino di Campi Bisenzio che il 28 dicembre scorso il ministero per la Protezione Civile, guidato da Nello Musumeci, ha stanziato ulteriori 25 milioni di euro per le somme urgenze. Il 19 gennaio è, inoltre, la data alla quale la Regione Toscana ha rimandato la scadenza della presentazione, da parte dei cittadini, delle domande di risarcimento per i danni subiti a causa dell'alluvione. Fino a quando, ed è quindi consequenziale, i dati non saranno pervenuti, il Governo non potrà procedere con i rimborsi. Questo esecutivo, nei fatti, non ha abbandonato e non abbandonerà nessuno; le accuse, invece, sono solo parole". Lo scrive, in una nota, il deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.

Fonte: Ufficio stampa