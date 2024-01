Creatività e "calzini spaiati", i prossimi appuntamenti in biblioteca a Empoli

La settimana culturale promossa dalla biblioteca comunale Renato Fucini comincerà con la creatività del fatto a mano del gruppo 'Sferruzza Sferruzza'. L’appuntamento si terrà come di consueto il martedì pomeriggio, alle 16.30, nei locali del nuovo Bibliocoop al Centro*Empoli di via Sanzio. Un incontro per imparare l’arte dell’uncinetto e dei ferri. Per partecipare, inviare una email all’indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it, oppure, contattare il numero telefonico 0571 757840.

E proseguirà con l’incontro laboratorio per bambini e bambine da 4 a 6 anni, a partire dal libro 'Una giornata straordinaria per i calzini spaiati' (Mondadori, 2023), in programma sabato 20 gennaio 2024 alle 10.30, nella Sala Maggiore. Saranno presenti due delle autrici e fondatrici della Giornata dei calzini spaiati, Silvia Blazina ed Edy Lovisetto. La partecipazione è gratuita ma su prenotazione: per registrarsi basta inviare una mail all'indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure chiamare lo 0571 757840.

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa la Sala Maggiore della biblioteca non sarà disponibile per lo studio e la lettura a partire da venerdì 19 gennaio 2024, alle 17. Tornerà fruibile sabato 20 gennaio 2024 dalle 16.

Si ricorda che il Punto Prestito al Centro Giovani ad Avane ha riaperto.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa