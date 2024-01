Elezioni, Buongiorno Empoli e M5S presentano il candidato sindaco della coalizione

Sabato 13 gennaio, alle ore 12 in Sala Carmignani al Comune di Empoli, conferenza stampa congiunta del Movimento 5 Stelle e di Buongiorno Empoli per presentare la nuova coalizione che si presenterà alle

prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.

Nel corso della conferenza stampa sarà presentato il candidato sindaco della coalizione.

La coalizione nasce dai cinque anni condivisi dal Movimento 5 Stelle e da Buongiorno Empoli all’opposizione della giunta Barnini, portando avanti progetti e idee per una città più inclusiva, più efficiente, più produttiva, più solidale e meno sprecona.

Idee che spesso sono partite dai cittadini stessi, come la battaglia contro il gassificatore (5.000 empolesi in piazza), il referendum che ha raccolto 4.143 firme di empolesi contrari alla quotazione di Alia in Borsa, il movimento noKeu e molte altre ancora.