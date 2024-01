Fiorentina a Empoli? Nardella: "Peccato per il no"

Si parla ancora e molto dello stadio Franchi e di dove giocherà la Fiorentina durante i lavori. Lo ha fatto il sindaco fiorentino Dario Nardella, tornato sull'incontro in prefettura: "L'incontro di ieri è stato positivo perché per la prima volta tutte le istituzioni sono state intorno al tavolo, ovviamente è un peccato che a causa di varie resistenze l'ipotesi di Empoli non sia andato in porto e ad oggi non sia praticabile".

Ancora Nardella: "L'impegno comune è fare di tutto per non perdere i 150 milioni di euro che abbiamo ottenuto per fare i lavori, anche perché il primo sindaco che ha parlato di una riqualificazione dello stadio Franchi è stato Fabiani nel 1950. Da allora nessun sindaco è riuscito a raggiungere questo obiettivo: noi ce l'abbiamo fatta, e non possiamo assolutamente permetterci di buttare 150 milioni di euro per Firenze, per Campo di Marte e per lo stadio. Dall'altro lato l'obiettivo è quello di andare incontro alle esigenze della Fiorentina, della squadra e dei tifosi, affinché possa rimanere al Franchi e comunque non giochi lontano dalla città di Firenze".