I comitati fiorentini si riuniscono per chiedere più sicurezza. Presto sit-in su Ponte Vecchio

Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 11 gennaio, presso il circolo Aics Pescetti, l'assemblea voluta dalla rete dei comitati dei quartieri fiorentini. Ben dieci erano presenti con i loro rappresentanti, nonché cittadini e commercianti di varie zone della città.

Subito ha preso la parola il presidente del comitato Cittadini Attivi San Jacopino Simone Gianfaldoni, che ha fatto una panoramica delle problematiche che da tempo attanagliano il Quartiere Uno e in particolare San Jacopino, fra cui le spaccate ai negozi, ormai più di una ventina da primavera scorsa.

Hanno proseguito e preso parola altri presidenti dei comitati presenti, ribadendo la necessità di sicurezza e risposte dalle istituzioni lovali e nazionali.

È stato concordata, inoltre, la nascita di un coordinamento dei comitati, al quale si potranno aggregare anche associazioni o comitati non presenti alla riunione.

Per finire, i comitati hanno fissato per giovedì 25 gennaio un sit-in sul Ponte Vecchio, per portare l'attenzione sul tema della sicurezza.