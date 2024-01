La candidata sindaco Emma Donnini incontra i giovani: "Protagonisti della Fucecchio del futuro"

"Lo sguardo dei giovani sulla nostra città". Si chiama così l'appuntamento di martedì 16 alle 17.30, in corso Matteotti 54, nella sede del comitato elettorale di Emma Donnini, candidata sindaco alla prossime elezioni comunali. L'obiettivo dell'incontro, che si concluderà alle 19 con un aperitivo alla caffetteria Angolo 39 in Via Battisti 39, è quello di coinvolgere tanti giovani, in un progetto di sviluppo della città e del territorio. Saranno i ragazzi i protagonisti dell'incontro, saranno loro a mettere in evidenza quegli aspetti positivi della loro città che vorrebbero veder confermati anche in futuro e le proposte e i progetti nuovi da sviluppare insieme all'amministrazione comunale.

"Quello di martedì sarà soltanto uno dei tanti momenti nei quali verranno coinvolti i giovani - dichiara la candidata Emma Donnini - perché uno dei miei obiettivi in questa campagna elettorale è proprio quello di rendere protagoniste le giovani generazioni, intercettare quelle fasce di età che rimangono lontane dalla politica e dalle urne per fare in modo che possano essere protagonisti, a tutti gli effetti, del presente e del futuro di Fucecchio. Martedì ci sarà modo di affrontare tanti temi, dalla scuola al lavoro, dallo sport al palio passando per l'ambiente e il tempo libero. Vogliamo mettere le idee dei ragazzi al centro del nostro programma per creare un percorso di sviluppo che li veda sempre più soggetti attivi nella città che vivono e che vivranno".

Fonte: Ufficio stampa