Lavori piazza del Popolo, il macellaio Falaschi: "Negozi aperti come sempre, venite a far compere in centro"

Il traffico subirà cambiamenti con i cantieri che partiranno da lunedì 15 gennaio in piazza del Popolo a San Miniato, ma i negozi continueranno a essere aperti e a offrire i loro servizi alla cittadinanza. Tra i commercianti, uno tra i negozi storici, la Macelleria Falaschi, vuole smentire le voci di corridoio su una chiusura totale di strade e di negozi lungo l'asse via Conti - piazza del Popolo - via Ser Ridolfo.

"Saremo aperti come sempre, anzi, sfruttando il parcheggio di Cencione sarà possibile girare in centro senza problemi considerato che il traffico sarà ridotto - spiega Andrea Falaschi -. Voglio anche smentire le voci di chi dice 'io a San Miniato non ci vengo per la Ztl'. Per fortuna dal prossimo fine settimana (20 e 21 gennaio) fino alla fine dei lavori del primo lotto la Ztl sarà sospesa. Continuo a ritenere che la zona a traffico limitata sia un errore e il giro da via Aldo Moro che non permette di parcheggiare scoraggi l'arrivo dei turisti".

L'invito è sempre valido: "Venite a San Miniato, godetevi la passeggiata in centro storico e tutti i negozi".

Ricordiamo che dal 15 gennaio il traffico proveniente da via Roma, riservato solo alle auto, potrà raggiungere piazza del Popolo percorrendo via Carducci, Piazza Grifoni, via Borgonuovo, via della Cisterna, via San Carlo, Costa Santi Cosimo e Damiano, via Battisti. Il traffico proveniente da via Conti e diretto verso via Roma e via Catena, transiterà da piazza del Popolo, via Battisti, via Moro e via Guicciardini.