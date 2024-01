Maltrattamenti verso moglie e figlia, braccialetto elettronico per un 52enne

Codice rosso per maltrattamenti in famiglia nei confronti di un uomo italiano 52enne residente a Massarosa. I poliziotti del commissariato di Viareggio hanno emesso la misura dell'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla moglie e dai luoghi da lei frequentati. In più, è stato imposto il braccialetto elettronico.

Queste misure giungono dopo giorni e giorni di vessazioni, culminati con la denuncia delle violenze da parte della donna a dicembre scorso. Il marito la stava terrorizzando e stava assumendo gli stessi atteggiamenti anche verso la figlia. Dopo i riscontri necessari, le risultanze delle indagini sono state comunicate alla procura di Lucca che ha chiesto al gip le misure cautelari poi imposte.