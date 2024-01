Mantellassi 'ascolta' le frazioni, il viaggio a piedi per costruire il programma di governo

Si chiama Passo dopo passo la campagna di ascolto nelle frazioni di Empoli del candidato del centrosinistra Alessio Mantellassi.

In un breve post è stato accennato il titolo della campagna e l'intenzione di ascoltare i cittadini di ogni località. Il primo evento si terrà il 20 gennaio e durerà più di un mese, per tutto febbraio.

"Andrò in tutte le frazioni della nostra città, scegliendo come mezzo di trasporto i miei piedi e le mie scarpe. A piedi, dando il giusto peso, il giusto spazio e il giusto tempo, alle cose che le Empolesi e gli Empolesi avranno da dirmi", commenta Mantellassi sul post di presentazione. Un cammino condiviso per tutta la città.