Nuove linee pedagogiche con il Polo 0/6 in arrivo a Montespertoli

Il Comune di Montespertoli, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Don Milani, apre un nuovo capitolo nel campo dell'istruzione e dell'educazione con la realizzazione del Polo 0/6 a Montespertoli. Questo progetto segna un significativo passo avanti nella costruzione di un sistema integrato di educazione e istruzione per bambini da 0 a 6 anni.

"ll Polo 0/6 rappresenta una pietra miliare nell'educazione dei bambini e delle bambine di Montespertoli. La “Guida Pedagogica condivisa” elaborata dal Comune di Montespertoli e dall’Istituto comprensivo Don Milani, unisce due percorsi educativi che fino ad ora si muovevano parallelamente. È un documento che definisce i principi educativi che guideranno il nostro lavoro e sancisce l'impegno di tutti i soggetti coinvolti nella cura e nell'educazione dei bambini a garantire un percorso educativo coerente e di qualità. Il nostro progetto ha come obiettivo la costruzione di contesti accoglienti progettati come luoghi in cui si intrecciano relazioni dove, ciò che conta, è come ci si sente al suo interno dove si sviluppano vissuti, affetti, attraverso i quali il bambino sperimenta e costruisce la sua identità perché nello spazio si cresce e si educa", dichiarano l’Assessore all’istruzione, Daniela Di Lorenzo e la Dirigente dell’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani, Sara Missanelli.

Il Polo 0/6 accoglierà 180 bambini della scuola dell'infanzia e 60 bambini del nido d'infanzia, creando uno spazio aperto e modulabile con aule ampie e spazi comuni, rispondendo alle esigenze tanto dei bambini quanto degli educatori. L'edificio sarà immerso in un ampio spazio verde, con particolare attenzione alla sostenibilità energetica attraverso l'utilizzo di materiali eco-sostenibili, ampie aperture e l'installazione di pannelli fotovoltaici.

La realizzazione del Polo dovrà concludersi entro la fine del 2025 per rispettare i tempi imposti dal PNRR. Parallelamente alla costruzione del nuovo edificio, è stato avviato da marzo 2023 un lavoro di co-progettazione pedagogica per definire modalità educative condivise. Il gruppo di lavoro, ccordinato dal Centro Bruno Ciari, è cosritutio anvche da altri due comuni dell’Empolese-Valdelsa (Montelupo Fiorentino e Fucecchio) i quali, come il Comune di Montespertoli, realizzarenno Poli O/6. Il gruppo di lavoro in questi mesi ha collaborato per la costruzione di un documento di orientamento intitolato "Guida Pedagogica Condivisa" che rappresenta uno strumento per definire i principi cardine per la progettazione del Polo 0/6. Questo documento, aperto e in costante evoluzione, si basa su normative nazionali, buone pratiche locali e mira a costruire un linguaggio comune tra nido d'infanzia e scuola dell'infanzia.

La guida integra le specifiche pratiche pedagogiche di entrambi i servizi educativi, rispettando le autonomie e le identità di ciascuno. L'obiettivo è offrire esperienze di continuità all'interno di un percorso educativo caratterizzato da contesti educativi differenti, promuovendo momenti di condivisione progettuale nelle routine quotidiane.

Nella guida vengono date linee di indirizzo sia per la progettazione degli ambienti, interni ed esterni, concepiti per favorire l'esplorazione, la comunicazione e l'educazione alle emozioni; sia per il gioco che si pone come un elemento essenziale per lo sviluppo armonioso dei bambini. Lo spazio, gli arredi e i materiali sono attentamente scelti per favorire il gioco spontaneo, l'esplorazione e l'apprendimento collaborativo.

Il Polo 0/6 promuove un'importante alleanza educativa con le famiglie. La partecipazione attiva delle famiglie alla vita del Polo è incoraggiata attraverso momenti di incontro e di scambio, contribuendo a costruire basi e orientamenti condivisi.

Il Comune di Montespertoli e l'Istituto Comprensivo Don Milani si impegnano a garantire la coerenza con gli indirizzi Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, promuovendo così un percorso educativo integrato e di alta qualità.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa