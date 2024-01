Nuovo corso di volontariato al Centro Lilith per sostenere le donne vittime di violenza

Il Centro Lilith sta per iniziare il nuovo corso di volontariato rivolto a tutte le donne desiderose di contribuire al supporto di chi è vittima di violenza. La prima lezione è prevista per martedì 23 gennaio e rappresenta un'opportunità unica per apprendere le competenze necessarie a fornire un aiuto efficace e sensibile.

Il corso, composto da 18 incontri, offrirà una panoramica completa su come affrontare e sostenere le donne che hanno subito violenza. Ogni lezione si concentrerà su un tema specifico, garantendo una preparazione approfondita e variegata. Le sessioni si svolgeranno presso la sede delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, situata in Via XX Settembre 17.

La partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutte le aspiranti volontarie. Al termine, verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle 60 ore totali di formazione. Il corso è limitato a un massimo di 30 partecipanti, e in caso di richieste eccedenti, verrà dato priorità in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

"Siamo entusiasti di offrire questa opportunità educativa e formativa alle donne del territorio – ha commentato la presidente delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e del Centro Lilith Eleonora Gallerini -. Il nostro obiettivo è creare una rete di volontarie preparate e sensibili che possano offrire un valido sostegno alle vittime di violenza. La partecipazione attiva della comunità è fondamentale per il successo di questa iniziativa e siamo certi che il corso sarà un passo significativo verso la creazione di un ambiente più sicuro e solidale per tutti".

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il Centro Lilith al numero 0571 725156 o inviare una email a centrolilith@anpas.empoli.fi.it. Non perdete l'occasione di fare la differenza nella vita di chi ha bisogno.

Fonte: Ufficio Stampa