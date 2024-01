Piazza Boccaccio, Potenti (Lega) porta la questione in Senato: "Ostinazione della giunta e legittime rimostranze dei cittadinI"

"È proprio il caso di dire che Giovanni Boccaccio si starà rivoltando nella tomba. Se il grande autore del Decameron sapesse che il volto della 'sua' Certaldo sta per essere deturpato con un inutile progetto di riqualificazione ultramilionario - lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.- . Si fatica a comprendere l'ostinazione dell'amministrazione comunale di destinare i due milioni e duecentomila euro del Pnrr destinati al borgo per un restyling dell'ottocentesca piazza Boccaccio che strapperà via alla comunità locale l'anima identitaria. Per fare chiarezza su questo progetto, ho depositato un'interrogazione parlamentare al Senato. Invito il sindaco e la giunta a non isolarsi come i protagonisti del Decameron ma ad ascoltare le legittime rimostranze dei cittadini che non vogliono perdere la memoria storica di Certaldo e i soldi del Pnrr che potrebbe essere utilizzati senz'altro meglio".