Ripartiamo insieme, Anci Toscana raccoglie 83mila euro per i luoghi colpiti dall'alluvione

È di oltre 83mila euro la cifra raccolta da Anci Toscana con #ripartiamoinsieme, l’iniziativa a sostegno dei Comuni colpiti dall’alluvione dello scorso novembre. E come promesso, i fondi hanno avuto fin da subito una destinazione concreta: i primi 50mila euro sono già stati assegnati per la riapertura del Teatro Dante Carlo Monni di Campi Bisenzio, che domani sabato 13 gennaio potrà riaprire i battenti, dopo la lunga chiusura dovuta ai danni causati dall’allagamento.

“La nostra raccolta fondi ha avuto uno straordinario successo, con la partecipazione di semplici cittadini, di sindaci e amministratori, di aziende, associazioni, fondazioni e organizzazioni, dalle quali abbiamo avuto un grande riscontro e che ringraziamo uno ad uno - sottolinea il presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni - In questi tre mesi abbiamo potuto apprezzare una solidarietà sincera e non scontata: basti pensare ai tanti eventi di sostegno organizzati dai Comuni toscani, dalla prima cena solidale a Calci fino all’ultima di pochi giorni fa a San Giovanni Valdarno, passando per i contributi di Vicopisano, Capannoli, Castiglion Fiorentino, Castel San Niccolò, Pieve a Nievole, Vaiano. Sono veramente grato e commosso, e ringrazio di cuore tutti coloro che hanno voluto dare una mano, a partire dalla collaborazione di Banca Etica fino ad Autolinee Toscane, oltre al sostegno di Anci nazionale. Abbiamo sempre detto che neanche un euro sarebbe andato sprecato e così è: la riapertura del TeatroDante è la riprova”.

I fondi raccolti da Anci Toscana contribuiranno anche al ripristino della Biblioteca temporanea per i bambini di Campi Bisenzio e al recupero della Biblioteca di Quarrata: “Abbiamo voluto scegliere di sostenere le istituzioni culturali del territorio, una ricchezza che le comunità non potevano perdere - conclude Biffoni - La raccolta andrà avanti fino a fine gennaio, quindi invitiamo chi volesse farlo a contribuire”.