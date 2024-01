Savino Del Bene, ritorno in campionato: arriva Milano

Uno degli snodi importanti, se non decisivi della stagione, è di fronte alla Savino Del Bene Volley. La squadra di coach Barbolini, reduce dal successo 3-0 ottenuto nella sfida di Champions giocata mercoledì in casa del Maritza Plovdiv, ospiterà questo sabato la sfida contro l'Allianz Vero Volley Milano.

Incontro cruciale in ottica di classifica, visto che la sfida di Palazzo Wanny mette in palio punti importanti per il secondo posto in classifica. Milano al momento occupa la seconda piazza, ma ha solamente due punti di vantaggio sulla Savino Del Bene Volley attualmente terza.

Quello che sarà il big match della 16esima giornata di campionato, sarà dunque una gara dunque importante per entrambe le formazioni, uno spettacolo pallavolistico che ha già registrato il tutto esaurito.

Sabato 13 gennaio, ore 21.00, Firenze si prepara ad accogliere alcune delle atlete più forti al mondo!

EX E PRECEDENTI

Una sola giocatrice di Milano ha indossato la maglia della Savino Del Bene Volley:

Brenda Castillo, libero dominicana classe 1992, ha giocato per due stagioni nella Savino Del Bene Volley (2021-2023).

Da ricordare che nello staff del Vero Volley Milano è presente l'assistente allenatore Simone Bendandi, tecnico che ha lavorato alla Savino Del Bene Volley tra il 2017 e il 2019.

Tra le fila della Savino Del Bene Volley sono presenti due giocatrici con un passato nelle fila del Vero Volley, si tratta di:

Isabella Di Iulio, palleggiatrice classe 1991, nella stagione 2019-2020 ha giocato per la Saugella Monza.

Beatrice Parrocchiale, libero classe 1995, ha giocato al Vero Volley dalla stagione 2019-2020 fino al novembre 2023, quando ha salutato la formazione lombarda per accasarsi alla Savino Del Bene Volley, dove ha sostituito l'infortunata Enrica Merlo.

Quello di questo fine settimana sarà il venticinquesimo confronto ufficiale tra la Savino Del Bene Volley e il Vero Volley Milano.

Il bilancio dei precedenti ad oggi è in parità, con entrambe le formazioni in grado di aggiudicarsi 12 vittorie contro le 12 imposizioni lombarde.

LE AVVERSARIE

L'Allianza Vero Volley Milano è attualmente posizionata al secondo posto nella classifica di Serie A1, avendo raccolto 14 vittorie e 1 sconfitta, per un bottino totale di 40 punti.

La formazione milanese, al pari della Savino Del Bene Volley, in questa stagione non è impegnata solamente in campionato, ma anzi è una delle squadre italiane impegnate nella CEV Champions League. Inclusa nella Pool A della massima manifestazione continentale, la compagine guidata da coach Marco Gaspari è reduce dalla vittoria per 3-0 ottenuta mercoledì 10 gennaio in casa delle serbe del Jedinstvo Stara Pazova. Quello centrato questa settimana è stato il quinto successo su cinque gare disputate nella Champions League di questo anno per il Vero Volley Milano, che anche grazie al successo ottenuto in Serbia, si è confermato al primo posto nel proprio girone.

In campionato Milano è reduce dalla vittoria 3-0 ottenuta in casa dell'Itas Trentino e questo sabato scenderà in campo con il 6+1 da Orro in regia, Egonu opposto, Rettke e Folie al centro, Cazaute e Sylla schiacciatrici e Castillo libero.

IN TV

La partita traSavino Del Bene Scandicci e AllianzVero Volley Milano sarà visibile in diretta su Rai Sport e previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV. Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SAVINODELBENE20, sarà possibile usufruire del 20% di sconto sull’abbonamento.

Photo Credit: Maurizio Anatrini

Fonte: Savino Del Bene Volley