Servizi per famiglie e anziani, gli investimenti nel bilancio di San Casciano

Un bilancio in equilibrio, varato nei tempi e teso a progettare un territorio, quello di San Casciano in Val di Pesa, a misura di famiglia, attento alle esigenze dei più fragili, alla sostenibilità e alla cura dell’ambiente. È l’atto amministrativo passato qualche sera fa al vaglio del Consiglio comunale che offre al sindaco Roberto Ciappi l’occasione per ripercorrere i principali obiettivi raggiunti nel 2023 e delineare le prospettive per l'anno che si è appena inaugurato. Il congelamento delle tariffe, relative ai servizi a domanda individuale, i cospicui investimenti nel settore sociale che attestano una delle forme di supporto più alte tra i comuni di area fiorentina, la rigenerazione urbana di piazze e spazi pubblici, accompagnata da una costante attività di piccole e grandi manutenzioni, la sicurezza del territorio, la vitalità culturale rappresentata dalla fucina creativa a tre punte che racchiude museo, biblioteca e teatro Niccolini, sono alcuni degli elementi cardine che emergono dall'impegno e dal lavoro condotto dal sindaco Roberto Ciappi e dalla sua giunta, reso possibile dall'efficienza della macchina comunale e dalla professionalità dei dipendenti nei vari ambiti di riferimento.

Una voce importante è quella che riguarda la capacità di rispondere ai bisogni della comunità senza aumentare la tassazione. Le aliquote Imu e addizionale Irpef sono rimaste invariate anche per quest'anno. “Una comunità che mantiene alto il livello di coesione sociale - dichiara il sindaco Roberto Ciappi - è una comunità più forte, solida ed equa, per questa ragione abbiamo sempre perseguito l’obiettivo di mantenere invariate tasse e tariffe, soprattutto quelle che incidono sulla gestione familiare”. Un’attenzione particolare che negli anni è stata abbinata all’alta qualità dei servizi, rafforzata dalla presenza di 14 plessi scolastici, dislocati in numerose località e provvisti di cucine dove vengono preparati i piatti in maniera espressa per gli oltre mille studenti del Comprensivo.

Altro aspetto centrale della manovra sancascianese è il sostegno realizzato a favore nel sociale che si attesta tra i più elevati del territorio fiorentino. “Il principio che guida ogni nostra azione è dettato dalla necessità di supportare le famiglie nei settori disabilità, anziani e minori – l’investimento pari a oltre un milione di euro che ogni anno stanziamo per rispondere ai bisogni legati alla sfera sociale è il dato più eloquente che attesta questo nostro impegno, realizzato sia come comune di San Casciano sia come rete istituzionali attraverso l'Unione comunale del Chianti fiorentino grazie alla sinergia di intenti e azioni concrete che condivido con i colleghi dei comuni limitrofi”.

Per quanto riguarda gli investimenti il 2003 è stato senza dubbio l’anno in cui hanno visto la luce alcuni dei più importanti cantieri e opere pubbliche realizzate. Spicca il nuovo polo di servizi per la sicurezza situato nell’area del Bardella, frutto di un investimento del Comune per un importo complessivo pari a 1 milione e 200mila euro, che accoglie la Caserma dei Vigili del Fuoco e si estende complessivamente su una superficie di 677 metri quadrati cui si aggiungono le aree esterne. Nell’immobile comunale, oltre alla Caserma dei Vigili del Fuoco, trovano spazio la sede dei Carabinieri Forestali, la struttura della COC della Protezione civile. “Un importante punto di riferimento toscano - dichiara il sindaco - per la sicurezza del territorio e della popolazione, nell’immobile di nuova costruzione trovano spazio anche il cantiere comunale, un’autofficina, una falegnameria, depositi per i materiali, una sala riunioni e gli spogliatoi del personale tecnico”.

Altra opera, tra le più rilevanti, è la riqualificazione delle piazze di Mercatale e la Romola i cui lavori sono in corso e in fase di ultimazione. Le opere, finanziate per un importo complessivo pari a 660mila euro attraverso i fondi del PNRR, ottenuti dal Comune interessano piazza Tellini a Mercatale e piazza Peschi e piazza IV Novembre a La Romola. “Gli interventi sono volti alla riqualificazione dei luoghi simbolo della socialità, patrimonio dell’identità chiantigiana – continua – gli interventi sono tesi al miglioramento della qualità del decoro urbano, ad una maggiore accessibilità e fruibilità delle aree pubbliche che intendiamo valorizzare in un'ottica di sicurezza, sostenibilità e qualità ambientale”. L’attenzione dell’amministrazione comunale è dedicata anche alle tante piccole manutenzioni e alle opere volte a contrastare il dissesto idrogeologico. Sono state concluse le opere di consolidamento del muro di retta di via Vico l'Abate (80mila euro) e della frana lungo via Gentilino (245 mila euro). “Nell’arco di questo mandato – continua il sindaco – riusciremo a risolvere tutte le criticità che presenta il nostro territorio, siamo ormai in dirittura di arrivo, abbiamo già provveduto a ripristinare e risanare tutte le frane, resta da realizzare l’intervento di risanamento di viale Pertini i cui lavori partiranno a breve e sarà uno degli interventi più importanti del 2024 del valore di 1milione e 800mila euro, fondi che abbiamo ottenuto attraverso il Pnrr”.

Sul piano degli investimenti programmati nel corso dell’anno è da evidenziare l’avvio della complessa opera di riqualificazione complessiva accompagnata dall’abbattimento delle barriere architettoniche di Casalta di Sotto. Dopo essere riuscita ad ottenere 715mila euro attraverso le linee di finanziamento del Pnrr l’amministrazione comunale trasformerà la struttura donata al Comune da un’associazione in un punto di riferimento per tutto il territorio sul piano sociale. “L’obiettivo è quello di creare una comunità per alcune persone con diverse abilità proiettate nel dopo di noi – spiega il primo cittadino - sostenere percorsi di autonomia a favore di coloro che perdono la famiglia di origine affinché abbiano un luogo dove vivere e sviluppare specifiche competenze professionali”. “Casalta è uno spazio della comunità – conclude il sindaco Ciappi – destinato a diventare un luogo aperto e inclusivo in cui ognuno potrà esprimere la propria unicità”.