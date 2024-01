Sicurezza, il candidato sindaco Fittante: "Basta con le spaccate. Certezza della pena"

"Altre vetrine in frantumi. Il fenomeno delle spaccate e dei furti dei negozi sta sfuggendo al controllo delle forze dell’ordine e sta producendo un effetto di insicurezza nei cittadini". È quanto sostiene Giovanni Fittante candidato sindaco di Anima Firenze 2030 alle prossime elezioni amministrative.

"Dobbiamo intervenire immediatamente, con decisione e con nuove modalità – continua Fittante – servono dei presidi fissi e pattuglie mobili soprattutto nelle ore notturne. Istituire il Vigile di Prossimità o di Isolato e la Volante di Quartiere e più forze dell’ordine. Più agenti della municipale in strada e meno negli uffici. Portare sulla strada 200 vigili e assumere 200 impiagati per fare le pratiche burocratiche. Non solo: occorre cominciare ad assicurare alla giustizia chi delinque evitando che possa tornare a farlo. Basta con "finti fogli di via" che poi nessuno rispetta e controlla. Chi delinque non può girare liberamente per la città".

"Anima Firenze 2030 – afferma Fittante – è favorevole ai CPR per chi delinque. I CPR devono essere di due tipologie: la prima per chi è in attesa di essere espulso (DASPO urbano) e per chi ha violato la legge, e la seconda, con una nuova filosofia, incentrata sulle scuole di formazione professionale che possano formare gli immigrati in 18 mesi per poi immetterli nel mercato del lavoro. Lasciare rinchiusi per 18 mesi delle persone in Cpr senza fargli fare nulla si rischia di farli diventare solo dei delinquenti, con costi economici e sociali di gran lunga superiori a quelli della formazione. Non si può pensare di salvarli dal mare e poi ributtarli nel mare della criminalità come manovalanza".

"Dobbiamo agire su tre fronti: 1) con la prevenzione, attraverso il presidio del territorio con il Vigile di isolato e la Volante di Quartiere, 2) con la certezza della pena per chi delinque e non può girare liberamente per Firenze e per cui va rinchiuso nei CPR o in carcere; 3) con la riqualificazione urbana. I posti abbandonati vengono infatti riempiti dalla delinquenza.

Il prossimo Sindaco dovrà inoltre esercitare il suo potere di intervenire direttamente, d’ufficio, mediante ordinanza, con cui venga disposto lo sgombero immediato degli immobili che versino in grave stato di abbandono e sono occupati.

O prendiamo coscienza che la rinascita di Firenze deve partire dalla sicurezza dei suoi cittadini – conclude Fittante – oppure non sarà possibile nessuna crescita né futuro".

Fonte: Ufficio stampa