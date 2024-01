Basket donne, Castelfiorentino si arrende contro la capolista Viareggio

Al rientro dalla sosta natalizia non arriva il colpaccio per il Basket Castelfiorentino, che al PalaGilardetti cede il passo alla Pallacanestro Femminile Viareggio, prima della classe ancora imbattuta. Le ospiti espugnano il parquet castellano per 30-45 al termine di una gara decisa al rientro dall’intervallo lungo, dopo una prima parte ben approcciata e gestita dalle ragazze di Gianni Lazzeretti.

Ottimo, infatti, il ritorno in campo delle gialloblu, che aprono le danze e sorprendono le ospiti prendendo il controllo e chiudendo sul +4 il primo quarto (11-7). Nella seconda frazione Viareggio colma il gap ma le castellane tengono botta e all’intervallo il tabellone segna perfetta parità: 19-19. Dagli spogliatoi, però, rientrano meglio le viareggine, che nella ripresa danno una decisa sterzata alla gara chiudendo le maglie difensive e piazzando un break di 3-14 che vale il +11 alla terza sirena (22-33). Un allungo che di fatto segna la fuga della capolista, che negli scambi finali amministra con autorità il vantaggio e difende la propria imbattibilità.

Prossimo impegno domenica 21 gennaio alle 18 sul campo di Montecatini.

BASKET CASTELFIORENTINO – P.F. VIAREGGIO 30-45

Tabellino: Caparrini 5, Bellantoni 8, De Felice 5, Ancillotti 3, Bandinelli 4, Banchelli 5, Baldinotti, Iovenitti, Moustakalle, Sanesi, Lucchesi, Costa ne. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 11-7, 19-19 (8-12), 22-33 (3-14), 30-45 (8-12)

Arbitro: Baldini di Castelfiorentino.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa