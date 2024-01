Basket Empoli, Use Rosa Scotti acciaccati ma pronta alla sfida contro Moncalieri

Giro di boa, ovvero prima giornata del girone di ritorno. A far visita ad un’Use Rosa Scotti su di giri per la vittoria di Roma, arriva Moncalieri. Appuntamento domenica alle 18 per una di quelle partite che fanno paura agli allenatori visto che la classifica ti obbliga a vincerle (le piemontesi hanno vinto una sola gara fino ad oggi) ma farlo è sempre difficile. E quindi le solite raccomandazioni di sempre anche perché, alla vigilia di due partite da bollino rosso (Costa Masnaga e Galli), non è davvero il caso di sbagliare il colpo in casa.

“Veniamo da una settimana complicata – attacca coach Alessio Cioni – e solo prima della partita sapremo chi potrà giocare e chi no. Affrontiamo una squadra che, secondo me, gioca un’ottima pallacanestro e che ha raccolto pochi punti rispetto a quanto ha fatto vedere. Ha aggiunto una giocatrice che sarà all’esordio e che è veramente forte, Karmen Cicic, croata classe '94 che vanta una lunga esperienza in diversi campionati europei. Lei assicura punti sul perimetro e quindi, avendo lunghe molto forti, ora aggiungono questa pericolosità ulteriore. Lei e Mitreva sono molto, molto pericolose ed ora Moncalieri è diversa rispetto a quella dell’andata. Dovremo quindi affrontare la partita senza guardare la classifica e senza pensare alla Moncalieri vista fino a questo punto. L’approccio alla partita sarà fondamentale, al pari dell’apporto del nostro pubblico”.

Ultime cose da ricordare: ci sarà da salutare una graditissima ex, Elena Ramò, arbitreranno Rizzi di Trissino e Buoncristiani di Prato e, soprattutto per i tifosi piemontesi, la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale ufficiale youtube usebasket. Con gli empolesi ci si vede alla Lazzeri.