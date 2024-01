Cena con Luigi Marattin a San Miniato: si parla di tasse, spesa pubblica e investimenti

"Ci siamo - dice Anna Ferretti, presidente provinciale di Italia Viva Pisa -, la cena con l'Onorevole Luigi Marattin a San Miniato, che vede già oltre 80 prenotazioni, grazie al lavoro di tutto il coordinamento della zona del Cuoio del Presidente Paolo Gelli, non è solo un'occasione per gustare ottimo cibo in compagnia, ma è soprattutto la combinazione perfetta per discutere questioni politiche, conoscere la visione e gli obiettivi di Italia Viva in vista delle elezioni Amministrative ed Europee 2024”.

La cena, intitolata "Dalla legge di bilancio alla finanza locale", si terrà giovedì 18 gennaio alle ore 20, in Villa Sonnino (via Castelvecchio, 9/11). Saranno presenti anche il Vicepresidente del Consiglio Regionale Toscana, Stefano Scaramelli e il Consigliere Maurizio Sguanci.

“La presenza dei nostri rappresentati del Gruppo Consiliare di Italia Viva, insieme all’onorevole Marattin sarà un’importante opportunità per i nostri iscritti e simpatizzanti, per gli Imprenditori locali e le associazioni presenti nel territorio pisano, di vedere declinate questioni dirimenti sui territori.

"Tra le questioni importanti da affrontare - afferma la presidente Ferretti - la critica alla finanziaria portata avanti dal Governo Meloni che illude e contraddice se stesso e il tema delle tasse recentemente aumentate dal Pd in Toscana. Un aumento dell addizionale irpef iniquo ed ingiusto che ha visto il nostro Gruppo consiliare di Italia Viva condurre una battaglia di forte contrarietà fino al punto di non.votare nè l'aumento nè il Bilancio 2024".

“Durante la cena, sarà possibile porre domande che spaziano dalla finanza alle questioni più locali, per poter conoscere le innumerevoli proposte, iniziative e sogni di chi ha il coraggio delle proprie idee! Questa è Italia Viva" conclude Ferretti.

Fonte: Ufficio Stampa