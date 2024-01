"Contessa Emilia", torna il premio dedicato alle donne empolesi

Torna una nuova edizione del premio Contessa Emilia, contest nato dalla volontà dell'amministrazione comunale e della commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli di valorizzare quelle donne che, nate o vissute su questo territorio, hanno lasciato o stanno lasciando un segno nella città di Empoli. Valorizzare le storie di donne e le differenze di genere di cui ciascuna è portatrice, valorizzare e rafforzare il ruolo della donna nei diversi ambiti della società e ancora promuovere un approccio di genere nel sensibilizzare la società sulle potenzialità femminili e sulle relazioni umane e sociali positive messe in atto dalle donne empolesi. Sono questi alcuni degli obiettivi del progetto, alla terza edizione, oltre a stimolare una riflessione sul ruolo delle donne nella comunità di appartenenza e a diffondere e favorire la conoscenza di storie femminili 'straordinarie nell’ordinario'. Per presentare le candidature c'è tempo fino alla mezzanotte del 12 febbraio 2024.

"Le storie degli eroi sono le prime che sentiamo da bambini e bambine, ma la vita quotidiana è fatta invece di imprese compiute da persone del tutto comuni, spesso donne, che hanno saputo mettersi assieme - evidenzia l'assessora alle Pari opportunità del Comune di Empoli, Valentina Torrini - Con il Premio Contessa Emilia noi vogliamo raccontarle, ma per farlo non ci accontentiamo di quelle che già conosciamo, vogliamo che siano le donne e gli uomini di Empoli a segnarcele, per scoprirle o riscoprirle insieme. Quest'anno c'è un motivo in più. Proprio per dare massima visibilità alle donne, abbiamo deciso di dare un ulteriore riconoscimento ad una donna che, tra le tante, anche con un solo gesto o un'azione, ha arricchito la nostra comunità".

“La Commissione Pari Opportunità - sottolinea la presidente della Commissione, Maya Albano - prosegue con il proprio intento di valorizzare le donne, mettere al centro i loro talenti, le loro azioni, i loro vissuti. Come nelle due edizioni precedenti saranno direttamente la cittadinanza e l'associazionismo a proporci le storie delle donne empolesi, del presente o del passato, che si sono impegnate per il bene comune. Quest'anno abbiamo pensato di raccogliere tutte le proposte che ci arriveranno in una pubblicazione che potrà diventare patrimonio per la comunità. Siamo molto orgogliose di aver promosso questo virtuoso processo partecipativo e di poter contribuire a far risaltare il ruolo delle donne per la nostra collettività, spesso ancora oggi poco riconosciuto”.

Due, come da tradizione, le categorie previste: donna del passato, ovvero non vivente alla data del contest, e donna del presente, ovvero in vita alla medesima data. Il 'Contessa Emilia', un premio di riconoscimento che identificherà le vincitrici come donne vissute per la comunità, verrà consegnato nella giornata dell’8 marzo 2024, in occasione della Giornata internazionale della donna: in questa maniera, in quella giornata simbolica sarà possibile dare visibilità a donne che nell’ordinario compiono azioni di straordinario valore, contribuendo così alla costruzione di un immaginario collettivo in cui emerga con chiarezza che la società si è sviluppata grazie al contributo di tante donne.

Per l'assegnazione dei riconoscimenti in particolare saranno valutate storie rappresentative di voci femminili del passato e del presente che raccontano di sé, della propria vita, che si sono particolarmente distinte per umiltà, umanità, coraggio, dedizione, lavoro, azioni di contrasto alla violenza di genere, alle disuguaglianze nonché per il generoso e disinteressato impegno verso la propria comunità.

Possono partecipare, segnalando storie di donne viventi o defunte, donne e uomini che, alla data del contest, abbiano compiuto il 18esimo anno di età ed enti del Terzo Settore (secondo la definizione dell’art 4 del Dlgs 117/2017). Per partecipare è sufficiente utilizzare l’apposita modulistica disponibile sul sito web del Comune di Empoli, al seguente link https://bit.ly/contessaemilia24 , ognuno potrà presentare al massimo due candidature per ogni categoria, per un totale di massimo quattro candidature. Chi vorrà potrà anche inviare la propria autocandidatura. Potranno essere ripresentate candidature già inoltrate anche nella precedente edizione. Il termine ultimo per partecipare al contest è previsto per le 24 del 12 febbraio 2024.

LA NOVITA' - A partire da questa edizione, la commissione Pari Opportunità assegnerà una menzione d'onore a una donna empolese del presente o del passato, che ha compiuto un'azione di straordinario valore verso la propria comunità, distinguendosi per umiltà, umanità, coraggio, dedizione, lavoro, azioni di contrasto alla violenza di genere, alle disuguaglianze, nonché di generoso e disinteressato impegno verso la propria comunità. La destinataria della menzione potrà essere individuata dalla Commissione tra le donne segnalate.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa