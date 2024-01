Elezioni Empoli, Italia Viva non si alleerà con la destra. Campinoti si dimette

Italia Viva Empoli, dopo il congresso, sta attualmente organizzando incontri in vista delle prossime elezioni al fine di definire programma e alleanze. Uno dei temi in discussione riguardava la possibile candidatura di Simone Campinoti, membro di spicco del partito, che intende mettersi a capo di una lista civica sostenuta dal centrodestra.

Tuttavia, tale prospettiva non è stata condivisa né dal partito empolese, né dai vertici regionali e nazionali. In seguito a un incontro risolutivo tra il presidente del partito, Florin Calipar, e Simone Campinoti, quest'ultimo ha presentato immediatamente le sue dimissioni da Italia Viva.

"Italia Viva Empoli - si legge in una nota - desidera ringraziare Campinoti per il suo passato contributo e si concentra ora sul consolidamento del proprio progetto politico in vista delle elezioni future. Le ragioni di questo distacco risiedono nelle divergenze nella strategia politica, con il partito che sottolinea il suo impegno verso valori liberali, riformisti ed europeisti".

"A Empoli - prosegue il comunicato - vanno risolte questioni cruciali riguardanti la sicurezza, la viabilità, i servizi di trasporto pubblico, l'assistenza alle persone e altro ancora, le quali richiedono un approccio razionale e prospettico. Ciò può essere realizzato attraverso una politica riformista e innovativa, contrapposta a un approccio enfatico ed estremista tipico di alcuni movimenti di destra e sinistra".

"Italia Viva, in collaborazione con Azione, rivolge lo sguardo al Partito Democratico e soprattutto alla società civile, incluse imprese, professionisti e tutte le associazioni che, pur essendo al di fuori dei partiti, contribuiscono ad animare la comunità. Oggi più che mai, la società civile deve essere protagonista nel governo cittadino".

Fonte: Italia Viva Empoli - Ufficio Stampa