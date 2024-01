Elezioni Empoli, Leonardo Masi candidato sindaco per sinistra e M5S

Era il nome più accreditato, ora c'è l'ufficializzazione: Leonardo Masi, consigliere uscente di Buongiorno Empoli, sarà il candidato sindaco a Empoli per la sinistra e per il M5S. È il secondo candidato ufficializzato dai partiti, dopo Alessio Mantellassi del Pd. Masi viene da 5 anni di opposizione assieme alla collega di lista Beatrice Cioni e alla capogruppo pentastellata Anna Baldi.

Tra i temi rilanciati per la campagna elettorale, la lotta contro la multiutility e la privatizzazione dell'acqua, il sostegno ai comitati No Keu e ai movimenti popolari che sul tema del rigassificatore hanno portato 4mila persone in piazza.

"I temi che riguardano in modo forte la città ci riguardano e sono la nostra base, è giusto coinvolgere i cittadini nelle scelte, diversamente da quanto fatto per il raddoppio ferroviario su Fontanella - Sant'Andrea", commenta il candidato. Il patto sinistra-M5S è stato suggellato dal parlamentare pentastellato Andrea Quartini.

Elio Billero