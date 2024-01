Emergenza sanitaria: la Pubblica Assistenza di Fucecchio non è più sola

"E’ una notizia che accogliamo con gioia e soddisfazione: avere nuovamente l’Arciconfraternita di Misericordia di Fucecchio nel servizio di emergenza urgenza a disposizione della centrale del numero unico 112 ci fa sentire meno soli".

A parlare è il presidente della Pubblica Assistenza di Fucecchio Luigi Checchi, a seguito della comunicazione da parte della confraternita fucecchiese della ripresa dell’importantissimo servizio per la cittadinanza.

"A più riprese, negli ultimi 2 anni - continua Checchi – avevamo segnalato quanto fosse complesso, per un comune come Fucecchio, pensare di avere solo il nostro mezzo di soccorso a copertura del territorio comunale (attivo per 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno). Inoltre, anche a livello economico, questo è un servizio che non porta guadagni. L’unico interesse è quello di rispondere il più possibile alle richieste dell’emergenza territoriale. Adesso, almeno per quanto riguarda la cittadinanza di Fucecchio, la situazione è destinata a migliorare nella fascia diurna 8-20 (orario di presenza della Misericordia). Il mio desiderio, anche da cittadino, è di avere 2 ambulanze h24 oltre alla sempre presente automedica. Insieme possiamo dare “il meglio” ai nostri cittadini e al nostro territorio".

Fonte: Ufficio Stampa