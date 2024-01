Hellas Verona - Empoli 2-1: Zurkowski segna all'esordio ma non basta. Lo scontro salvezza è del Verona

L'Empoli crolla al Bentegodi e perde l'ennesimo scontro diretto per la salvezza. Il Verona grazie ai gol di Duric e Ngonge esce dalla zona salvezza portandosi al quart'ultimo posto in attesa della gara di domani tra Cagliari e Bologna. Gli azzurri sono scesi in campo con una formazione inedita a causa dei tanti infortuni subito nelle ultime settimane. Da capire se in vista della prossima gara contro il Monza riusciranno ad esserci Caputo e Baldanzi.

RIVIVI LA DIRETTA DI VERONA-EMPOLI A CURA DI EMPOLICHANNEL.IT

IL TABELLINO

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola (35′ st Dawidowicz), Doig; Duda, Folorunsho (22′ st Saponara); Suslov (47′ st Amione), Serdar, Ngonge (47′ st Mboula); Djuric (35′ st Henry). All.: Baroni

Empoli (4-3-1-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Fazzini (12′ st Zurkowski), Grassi (22′ st Marin), Maleh (36′ st Sodero); Gyasi (36′ st Corona), Shpendi (12′ st Cancellieri), Cambiaghi. All.: Andreazzoli

Arbitro: Doveri

Marcatori: 3′ Djuric (H), 12′ st Ngonge (H), 19′ st Zurkowski (E)

Ammoniti: Duda, Coppola, Tchatchoua (H), Cancellieri, Cambiaghi, Zurkowski (E)

Espulsi: Duda (E)

LA CRONACA

Cross dalla bandierina di Duda e colpo di testa di Djuric. Sfera che batte sulla traversa e supera la linea di porta per l'1-0 degli scaligeri. L'Empoli prova subito a reagire al 5' con Shpendi, ma è miracolosa la chiusura di Magnani, che manda la palla in corner. Dopo un inizio difficile, gli azzurri provano a sciogliersi con un paio di occasioni. al 19' Gyasi si gira bene all'altezza del dischetto dell'area, ma trova l'opposizione di Doig che praticamente salva un gol. Al 22' ci prova Cambiaghi, ma il suo tiro finisce largo sul fondo. Al 34' ancora Empoli pericoloso, su punizione ci prova Grassi, il suo tiro sfiora il palo. La squadra di Andreazzoli chiude il primo tempo in avanti, cross di Cambiaghi che deviato diventa insidioso, salva tutto Tchatchoua.

Al 54' Andreazzoli prova a smuovere qualcosa, inserendo Zurkowski e Cancellieri per Shpendi e Fazzini. Al 58' arriva la doccia fredda per i toscani. Ngonge punta Maleh, se ne libera e col mancino tira in porta. La conclusione, complice una deviazione di Grassi, inganna Caprile sul proprio palo. Sembra il colpo del ko per l'Empoli, che invece riesce a rimettersi in carreggiata al 64', grazie a Zurkowski. Il polacco, tornato in azzurro per la seconda volta, si inserisce in area e con un bellissimo colpo di testa infila il pallone nel sette dove Montipò non può arrivare. Al 72' azzurri vicini al pari con Gyasi, che da due passi colpisce il muro difensivo gialloblu. Nel finale l'Empoli ci prova in tutti modi ma nemmeno l'inferiorità numerica del Verona, a causa dell'espulsione di Duda all'87', abbatte il muro del Verona, che porta a casa tre punti pesantissimi in ottica salvezza.