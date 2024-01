La candidata Sindaca Linda Vanni presenta gli appuntamenti per Montopoli

La candidata Sindaca di Montopoli continua il percorso di ascolto incontrando i commercianti, gli operatori turistici e le associazioni che saranno parte attiva per costruire il programma 2024-2029.

Continua il percorso condiviso e aperto di Linda Vanni per progettare il futuro di Montopoli.

Dopo gli incontri di novembre e dicembre in cui la candidata a sindaca ha incontrato le cittadine e i cittadini delle frazioni per raccogliere le loro proposte e i loro contributi, i prossimi appuntamenti saranno dedicati al mondo del commercio, del turismo e dell’associazionismo.

Lunedì 15 gennaio la prima tappa con commercianti e operatori turistici, mentre venerdì 19 gennaio sarà la volta delle associazioni.

Gli appuntamenti si svolgeranno presso il Circolo Arci Torre Giulia di San Romano, inizieranno alle ore 21:00 e saranno strutturati con tavoli tematici, coordinati da dei facilitatori. I soggetti partecipanti, potranno fare le proprie proposte, che saranno condivise e selezionate per entrare a far parte del programma elettorale 2024 – 2029.

Per qualsiasi informazione, domanda o suggerimento, è sempre possibile scrivere alla email

lindavannisindaca@gmail.com

Fonte: Linda Vanni Sindaca