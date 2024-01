Primarie Pd Vinci, oltre 170 persone alla cena per Iallorenzi

Una cena di sostegno alla candidatura a sindaca di Sara Iallorenzi alle primarie del Partito democratico di Vinci.

Oltre centosettanta persone ieri sera alla casa del Popolo di Spicchio hanno dimostrato il loro appoggio alla vicesindaca, a un mese dalle elezioni primarie che si terranno domenica 11 febbraio.

"Ringrazio tutte e tutti i presenti, è bellissimo sentire il calore e l’affetto che mi trasmettete. Sono felice di avervi con me, la corsa è ancora lunga e la vostra forza mi dà coraggio e forza - ha detto ieri Iallorenzi -. Grazie anche ai soci e volontari della casa del popolo di Spicchio per la disponibilità e l’organizzazione della serata. Fare il sindaco non è un mestiere semplice, anzi, bisogna sapersi dedicare h24 e 365 giorni all’anno alla propria città. Bisogna esserci sempre. Nei miei due mandati amministrativi ho acquisito delle competenze che mi sono servite per gestire molte situazioni e ringrazio tutti coloro che nel tempo hanno condiviso con me un pezzetto del loro mondo, perché questo mi ha permesso di ampliare di molto le mie conoscenze e metterle al servizio di Vinci".

"Domenica 11 febbraio si voterà per decidere il candidato o candidata sindaco/a del Partito democratico di Vinci. Le prossime settimane-continua Iallorenzi - saranno molto impegnative, abbiamo organizzato, insieme al mio comitato che ringrazio tanto per il supporto, una serie di iniziative e incontri. L’obiettivo è parlare con la gente e spiegare quale è la mia idea di Vinci, ma soprattutto voglio sapere cosa ne pensate voi, vorrei avere i vostri consigli e suggerimenti, per questo chi vuole può scrivermi alla mail saraiallorenzisindaco@gmail.com o contattarmi sui social".

I prossimi incontri nell’agenda della candidata sono: mercoledì 17 gennaio alle 21 al circolo Arci Petroio; venerdì 19 alle 18.30 al bar Ariston di Spicchio, sabato 20 gennaio alle 18 al circolo Arci Apparita, domenica 21 gennaio alle 17 alla Pro Loco di Sant’Amato, martedì 23 gennaio alle 21.15 alla casa del Popolo di Faltognano, giovedì 25 gennaio alle 19 allo Scarlett di Sovigliana; venerdì 26 alle 21.15 alla casa del Popolo Piastrino, sabato 27 gennaio alle 18.3al Mundi Caffè di Vinci, martedì 30 gennaio alle 18.30 bar Oplà a Vitolini, mercoledì 31 gennaio alle 18.30 al circolo Mcl Il gabbiano di Spicchio, venerdì 2 febbraio alle 21.15 circolo Arci Toiano.

Fonte: Ufficio Stampa