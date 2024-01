San Miniato si prepara ad accogliere la reliquia di Santa Faustina Kowalska

I Frati Minori e la comunità di San Romano Valdarno (PI) sono lieti di annunciare l’arrivo presso la Parrocchia Santuario de “La Madonna Madre della Divina Grazia”,

di una Reliquia ex ossibus (tratta dalle ossa) di Santa Faustina Kowalska (Głogowiec, 25 agosto 1905 – Cracovia, 5 ottobre 1938). Santa Faustina, una delle più grandi mistiche contemporanee, fu destinataria di una lunga serie di apparizioni del Signore Gesù, come testimonia il suo Diario spirituale, autentico best seller della spiritualità. Il tema centrale delle rivelazioni ricevute è la Divina Misericordia di Dio, della quale la santa diventa Apostola.

Da tale esperienza nascono l’immagine di Gesù Misericordioso e la Coroncina alla Divina Misericordia, diffuse ormai in tutti i continenti. Faustina fu canonizzata durante il Giubileo del 2000 – prima santa del nuovo millennio – da San Giovanni Paolo II, anch’egli polacco e annunciatore della Misericordia di Dio.

La Reliquia, contenuta in un artistico reliquiario, viene donata dalle Suore della B V.

Maria della Misericordia, istituto cui apparteneva la Santa, e provengono dal santuario di Cracowia – Łagiewniki, ove si venera la tomba e l’Immagine di Gesù

Misericordioso. Tale Reliquia verrà d’ora in poi custodita ed esposta alla pubblica venerazione, nella prima cappella a sinistra della nostra chiesa, che verrà intitolata alla Divina Misericordia e nella quale sarà posta l’Immagine di Gesù Misericordioso. Negli anni a venire questo luogo potrà essere uno spazio di preghiera e consolazione per tutti.

Il programma delle celebrazioni

Parrocchia “La Madonna”, Piazza S. Chiara, 2, 56020 San Romano V.no (PI)

parrocolamadonnasr@gmail.com - 334 1392925

Sabato 3 Febbraio

16.00: Liturgia di Accoglienza, a partire dal sagrato della chiesa, con liturgia della Parola, una catechesi di una suora della B.V: Maria della Misericordia, e la recita

della Coroncina.

18.00: S. Messa prefestiva, con testimonianza di una suora della B.V: Maria della Misericordia.

Domenica 4 Febbraio

7.30, 10.00, 11.15, 18.00: a tutte le ss. Messe con testimonianza di una suora della B.V: Maria della Misericordia e venerazione della reliquia.

15.00 Ora della Misericordia (breve testimonianza di una suora della B.V: Maria della Misericordia, Adorazione Eucaristica e Coroncina alla Divina Misericordia)

19.00: Vespri Solenni e riposizione della reliquia nella cappella della Misericordia e benedizione del quadro.

Fonte: Ufficio Comunicazioni Sociali - Diocesi di San Miniato