Un 78enne è stato soccorso dai vigili del fuoco del distaccamento di Castelfiorentino in località San Donnino nel comune di Certaldo. L'uomo si sarebbe infortunato durante una battuta di caccia, a seguito di una caduta. Attorno alle 13:00 di questo pomeriggio, vigili del fuoco sono intervenuti dando supporto al personale sanitario per trasferure l'uomo in una zona sicura prima di procedere al trasferimento in pronto soccorso ad Empoli.