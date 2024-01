Sopresi dai poliziotti empolesi a fumare hashish: nei guai due giovani

Gli agenti della polizia di Empoli, verso le 19,30 di giovedì 11 gennaio, sono intervenuti nel parcheggio della Coop di via Rovini, in quanto un uomo aveva segalato la presenza di persone sospette.

Sul posto i poliziotti hanno notato un’auto parcheggiata con all’interno dei giovani, che sono stati prontamente controllati. Uscendo dall’auto, e percependo un forte odore di fumo, gli agenti hanno chiesto, prima di procedere a perquisizione, se qualcuno fosse in possesso di sostanza stupefacente. Due ragazzi hanno risposto affermativamente e perciò sono stati condotti in commissariato per accertamenti.

Lì è stato accertato che uno dei giovani, in possesso di un barattolo in vetro con dentro circa 20 grammi di hashish, aveva appena acquistato pagando con una banconota di 50 euro la sostanza stupefacente dall’altro, che invece ha consegnato ai poliziotti un panetto di hashish del peso di 60 grammi circa. Inoltre, nello zainetto aveva un bilancino di precisione e nella tasca un coltellino per il taglio della sostanza, oltre a una banconota da 50 euro.

A questo punto la pattuglia ha deciso di recarsi nell'abitazione del giovane spacciatore, dove hanno rinvenuto all’interno della sua cantina altro hashish, per un peso di 60 grammi.

Al termine degli accertamenti, il giovane acquirente, che proveniva dalla provincia di Grosseto per rifornirsi di sostanza stupefacente, è stato segnalato alla autorità amministrativa quale assuntore di sostanze; essendo giunto in auto è scattato anche il ritiro della patente.

Lo spacciatore invece è stato denunciato a piede libero alla Autorità Giudiziaria, mentre la sostanza stupefacente, il bilancino, il coltellino ed i 50 euro venivano sottoposti a sequestro penale.