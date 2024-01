Al Cineplex di Pontedera arriva Leonardo Pieraccini

Si chiama "Pare parecchio Parigi" il nuovo esilarante film diretto da Leonardo Pieraccioni atteso nelle sale a partire dal 18 gennaio.

La pellicola, che vede tra i tanti la partecipazione di Chiara Francini e Nino Frassica, sarà presentata presso il Cineplex di Pontedera venerdì 19 gennaio dallo stesso Pieraccioni a partire dalle ore 19:00.

Ci sarà modo per vederlo girare in sala, scambiare qualche foto e autografo. Lo spettacolo delle 19:00 è già sold out ma sono ancora disponibili posti per quello delle 19:10.