Da Firenze a "Tali e Quali". Yoly Garcia interpreta Rihanna

È salita sul palco con l’immancabile ombrello nero che ha reso celebre la sua artista preferita nell’iconico videoclip di "Umbrella". Si è presenta così sul palco dello show “Tali e Quali” Yoly Garcia, 34enne cubana che da 7 vive a Firenze.

Il nuovo format condotto da Carlo Conti in prima serata Rai e che vede la partecipazione di una giuria d’eccezione comporta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Vincenzo De Lucia, è interamente dedicato alle persone comuni dotate di straordinario talento. Ogni partecipante è chiamato ad interpretare un personaggio in toto: non solo nella voce e nell’esecuzione di un brano alla perfezione ma anche imitandolo nello stile e nell’aspetto.

Ed ecco che Yoly, cantante e performer che si esibisce insieme al conosciuto gruppo “Celebrity Show” ha deciso di sfidare il palcoscenico con una coinvolgente interpretazione di Umbrella, brano del 2007che ha consacrato la cantante barbadiana Rihanna.

"Il programma è dedicato ai concorrenti non famosi che amano cantare e che vogliono interpretare il proprio artista preferito - ci ha spiegato Yoly - al termine di ogni puntata viene votato il concorrente vincitore e durante la finale, chi si è classificato primo nelle varie puntate si sfiderà per la vittoria."

La giovane cantante aveva contattato la produzione del programma inviando loro un video nel quale cantava e recitava come se fosse Rihanna. Poco dopo è stata contattata per partecipare alla prima serata del nuovo programma.