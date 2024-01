Deferito un 47enne che ha colpito al volto una donna con una transenna nel tentativo di entrare in un locale

È stato deferito il 47enne che ieri sera, fuori da un locale El Pavoreal di Bagno a Ripoli, avrebbe involontariamente colpito una donna al volto con una transenna.

L'uomo era stato allontanato dal personale di sicurezza di un locale in via di Pulicciano perchè molesto. Quest'ultimo pretendeva invece di rientrare nel locale. Così ha afferrato una transenna utilizzata per gestire il flusso delle persone all'interno del locale cercando di usarla contro il personale di vigilanza. Nell'azione, però, il 47ene ha colpito al volto una donna in fila in attesa di entrare nel club.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo quanto riferito dagli investigatori la donna è stata condotta presso l'ospedale Santa Maria Annunziata per le cure mentre l'uomo è stato deferito in stato di libertà per lesioni aggravate.