Derby. Abc Solettificio Manetti si arrende 64-63 contro San Miniato

Purtroppo il finale è ancora lo stesso, anche se stavolta l’Abc Solettificio Manetti avrebbe davvero meritato un epilogo diverso. Il primo derby di ritorno resta sotto la rocca, con l’Etrusca San Miniato che porta a casa la sfida in un concitato finale culminato sul 64-63. Un punteggio che rende indiscutibilmente più amara una sfida in cui i ragazzi di Walter Angiolini, dopo una partenza tutta in salita, hanno giocato per tre quarti alla pari. Una gara in cui le due squadre si sono alternate al comando, con i gialloblu chiamati a fare gli straordinari per arginare i centimetri e la fisicità dei padroni di casa. Ma in una serata in cui anche gli episodi hanno girato a sfavore, gli sforzi gialloblu purtroppo non sono bastati.

La settimana dell’Abc proseguirà mercoledì al PalaBetti contro Arezzo, per poi terminare sabato a Serravalle Scrivia.

LA CRONACA

Quintetti

Etrusca: Bellachioma, Jovanovic, Cravero, Lovato, Ndour

Abc: Belli, Zaiets, Nepi, Nannipieri, Scali

Grande aggressività in avvio di gara da parte dei padroni di casa, che riescono in svariate occasioni a sporcare le linee di passaggio castellane provando subito a scappare con Jovanovic (6-2). L’Abc fatica a trovare fluidità in fase offensiva, mentre in difesa e a rimbalzo soffre tantissimo i centimetri e la fisicità dei biancorossi, che ringraziano e si portano sulla doppia cifra di vantaggio proprio grazie al centro Ndour. Nepi scova Scali che finalmente rompe gli indugi castellani in una prima parte condizionata da un attacco sterile, finché è proprio la penetrazione di Nepi che chiude la frazione sul 13-8.

Capozio e Bellachioma inaugurano un secondo quarto in cui l’intensità si alza da entrambe le parti. Dopo il nuovo allungo locale, Cantini in penetrazione e Pucci dalla media distanza tengono in scia l’Abc (20-13), ma Cravero blocca sul nascere il tentativo di rimonta castellana rispedendo i gialloblu a -10. Nella seconda parte, però, l’Abc si accende, con Cantini e Scali che, ispirati da Corbinelli, tornano a contatto (25-22 al 17′). Due triple di Corbinelli e Belli arrivano a suggellare un break di 7-15 che vale il primo sorpasso gialloblu sul 27-28, che diventa 29-32 a firma Pucci. Sul finale, però, ci pensa Jovanovic a ristabilire il +1 Etrusca su cui si va all’intervallo (33-32).

Si riparte con Capozio che prova a dare il via alla fuga locale, ma una magia di Nepi e la tripla di Zaiets tengono i gialloblu a stretto contatto (39-38 al 24′). La zona castellana prova ad arginare i principali terminali offensivi biancorossi nel pitturato, ma Jovanovic fa malissimo dall’arco ristabilendo il +6 sanminiatese (44-38). L’Abc non si scompone affidando la risposta a Scali, finché la tripla di Pucci arriva a scrivere 45-44. Una giocata da tre punti di Nepi ristabilisce la parità a quota 48, seguita dal 2/2 di Belli dalla lunetta per il nuovo +2 gialloblu: 50-52 alla terza sirena.

Nannipieri inaugura il rettilineo finale ma Lovato ci mette una pezza e Jovanovic impatta a quota 54 dopo due giri di cronometro. Belli dalla lunga distanza scrive 54-58 ma i soliti Lovato e Jovanovic ristabiliscono la parità al 35′, seguiti dalla tripla di Capozio del nuovo +1 locale (61-60). Quando partono gli ultimi 120 secondi, San Miniato guida 63-62, con Nepi che dalla lunetta annulla nuovamente il vantaggio biancorosso: 63-63 con 1’19” da giocare. Si arriva così al concitatissimo finale dove, sul nuovo +1 di Lovato, l’Abc ha in mano l’ultimo possesso. Con una manciata di secondi sul cronometro la palla arriva a Nepi, la cui penetrazione, però, non trova il ferro.

ETRUSCA SAN MINIATO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 64-63

Etrusca San Miniato: Lovato 9, Bellavia, Menconi 5, Bellachioma 8, Ermelani, Scardigli L. ne, Speranza, Jovanovic 25, Capozio 7, Scardigli S. ne, Ndour 5, Cravero 5. All. Martelloni. Ass. Latini, Meucci.

Totali: 16/43 (37%) da due, 8/31 (26%) da tre, 8/16 (50%) ai liberi, 42 rimbalzi (26 dif, 16 off), 12 assist.

Abc Solettificio Manetti: Rosi ne, Lazzeri ne, Corbinelli 3, Pucci 13, Viviani ne, Zaiets 5, Scali 8, Nepi 14, Cantini 5, Nannipieri 3, Delli Carri ne, Belli 12. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Totali: 17/39 (44%) da due, 4/15 (27%) da tre, 17/27 (63%) ai liberi, 39 rimbalzi (34 dif, 5 off), 13 assist.

Parziali: 13-8, 33-32 (20-24), 50-52 (17-20),

Arbitri: Fabiani di Livorno, Rossetti di Rosignano Marittimo.

Fonte: Ufficio Stampa Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino