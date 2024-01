Festa del Sacro Voto a San Ranieri. Arriva l'omaggio musicale delle scuole

Si è tenuto ieri nella chiesa di Santa Maria della Spina l’appuntamento per celebrare lo scioglimento dell’antico voto fatto a San Ranieri dai Pisani in occasione della “terribile” alluvione di Arno del 2 gennaio 1777. Per ringraziare il Patrono, a cui era stata rivolta una preghiera di protezione, per avere risparmiato alla città morte e distruzione, i pisani promisero di celebrare in perpetuo ogni anno una messa votiva. Per molti anni Pisa ha sciolto quel voto (la cerimonia si svolgeva nella chiesa di San Vito dove Ranieri morì), poi tutto si è interrotto fino al 2012 quando, per iniziativa della Compagnia di San Ranieri, la Festa del Sacro Voto è stata ripristinata, celebrando ogni anno la Santa Messa nella chiesa della Spina, con la partecipazione della cittadinanza e l’omaggio al Santo dell’Amministrazione Comunale.

Per il 247° Anniversario del Voto, la Santa Messa è stata celebrata dall’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto alla presenza delle autorità cittadine, tra cui l’assessore Gabriella Porcaro in rappresentanza del Comune di Pisa, il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Bargagna, insieme ad altri membri della Giunta, come gli assessori Riccardo Buscemi, Giulia Gambini, Massimo Dringoli, e del Consiglio Comunale, oltre a rappresentanti delle Forze dell’Ordine e autorità militari.

“Si rinnova – ha dichiarato l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi che ha preso parte alla cerimonia anche come priore della Compagnia di San Ranieri - la promessa a San Ranieri da parte della città e della sua Amministrazione. Al tradizionale rito religioso e alla conferenza sul tema delle acque del mattino, quest'anno nel pomeriggio si affianca l'omaggio degli alunni delle nostre scuole a indirizzo musicale. Un modo per far conoscere ai giovani la nostra stupenda chiesa della Spina, far prendere ai nostri ragazzi dimestichezza con l'esibizione in pubblico e fare apprezzare ai nostri cittadini i progressi scolastici in campo musicale”.

Dopo un primo momento di approfondimento storico dal titolo “L’antica Magistratura delle Acque di Pisa” a cura di Maurizio Ventavoli e Sandro Borsacchi, rispettivamente Presidente e Direttore del Consorzio 4 Basso Valdarno, si è tenuta la Santa Messa nel corso della quale è stato reso l’omaggio dell’Amministrazione Comunale a San Ranieri, la preghiera e la benedizione per la Città. Nel pomeriggio è seguita la Preghiera Vespertina Musicale, animata dagli alunni delle Scuole Secondarie di I grado di Pisa a indirizzo musicale (scuole Fibonacci, Toniolo e Mazzini). Nell’occasione è stato possibile per i cittadini visitare la chiesa della Spina che è rimasta aperta mattina e pomeriggio fino alle 18.30. Si è infine svolto un pranzo di beneficenza presso l’Istituto Alberghiero “Giacomo Matteotti” di Pisa per sostenere la Cittadella della Solidarietà di San Ranieri.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa