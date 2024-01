La Toscana Food Don Bosco cede alla Synergy Valdarno. Termina 64-60

Ci prova fino alla sirena finale la Toscana Food Don Bosco nella trasferta sul mai facile parquet della Synergy Valdarno; la compagine guidata da Francesco Barilla, nonostante le pesanti assenze di Iker Ciano, miglior realizzatore della squadra, e di Deri gioca una buona partita, mancando il ritorno alla vittoria soltanto per qualche errore di troppo dalla lunetta, dove i rossoblu hanno tirato con un rivedibile 10/21, e le troppe palle perse. Ad uscire meglio dai blocchi di partenza erano stati i padroni di casa, ma poi la Toscana Food ha prima pareggiato i giochi – a quota 10 dopo 6’ – poi chiuso in avanti il primo quarto, sul 24-20.

Nel secondo periodo, invece, i padroni di casa hanno subito agguantato la parità provando poi, senza riuscirci, ad allungare, e la partita è scorsa sui binari di un equilibrio quasi perfetto, come ben evidenziato dal 41-39 Synergy dell’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi le percentuali della Toscana Food Don Bosco si sono drasticamente abbassate, ma l’ottima difesa di Tartamella e compagni ha tenuto la partita in bilico fino alla volata finale, quando la Synergy, con un parziale di 4-0 negli ultimi 3’, dopo che Lamperi aveva segnato il canestro del 60-60, ha preso il sopravvento portando a casa i due punti. In una giornata così così in attacco, evidenziata dai soli 60 punti realizzati, da segnalare il quartetto di giocatori a quota 10, composto da Baroni, Lamperi, Giachetti e Balestri.

Le parole di coach Barilla

A fine partita, il coach della Toscana Food Francesco Barilla commenta così i 40’ di San Giovanni Valdarno: “E’ stata una partita in grande equilibrio; nel quarto periodo eravamo anche andati in vantaggio ma non siamo stati bravi a dare la spallata decisiva, complici anche qualche errore di troppo in attacco, evidenziato dai soli 60 punti realizzati. Noi abbiamo giocato una partita senza la giusta energia, abbiamo tirato con basse percentuali dalla lunetta ed abbiamo perso troppi palloni, lacune alla fine decisive nell’economia del risultato. Detto questo, bisogna aggiungere che è un periodo nel quale stiamo giocando meglio, adesso però dobbiamo affrontare le prossime partite con maggiore energia e vigore, perché abbiamo tutte le possibilità di uscire da questo momento negativo”.

Synergy Valdarno – Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno 64-60

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bandini 6, Dodoli, Baroni 10, Tartamella 6, Tomei, Idone 2, Lamperi 10, Giachetti 10, Spinelli 4, Crocetta 2, Di Sacco, Balestri. 10. All. Francesco Barilla, Ass. Alex Blanco, Davide Cotza

Parziali: 20-24; 41-39; 49-51; 64-60

Fonte: Toscana Food Don Bosco