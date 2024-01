Maxi-emergenza crollo solai nell'ex convento. La risposta del sistema dell'Asl Nord Ovest

Ieri a partire dalle ore 19.15 il sistema regionale sanitario ha attivato la maxi emergenza per soccorrere i molti feriti del grave evento che si è verificato durante una festa di matrimonio all'ex convento di Giaccherino, sulle colline di Pistoia.

Sono dunque stati allertati tutti gli ospedali della Regione per il tempestivo soccorso e per l’assistenza alle persone ferite, in modo da gestire in maniera adeguata tutti i pazienti.

Le associazioni di volontariato del territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest hanno messo a disposizione del Coordinamento Regionale Maxiemergenze i loro mezzi di soccorso. L’allerta, anche per le centrali operative dell’Asl Toscana nord ovest, è terminata dopo le 23.

L'ospedale di Lucca ha preso in carico 5 pazienti, tutti arrivati in codice giallo al Pronto Soccorso e ancora ricoverati al “San Luca”.

Uno dei pazienti, il più grave, ha riportato un politrauma ed è attualmente ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita; due pazienti sono stati ricoverati in area chirurgica con fratture degli arti inferiori e sono attualmente in buone condizioni; infine, due pazienti sono trattenuti in osservazione in OBI (osservazione breve intensiva) per traumi più lievi.

La direzione dell'ASL, l'hospital disaster manager Giuseppe Crocetti e il direttore dell'area 118 Andrea Nicolini ringraziano tutto il personale - in particolare appunto quello del 118 e del Pronto soccorso di Lucca - che ha operato con la consueta professionalità e umanità nell'ambito della maxi-emergenza.

Fonte: Ufficio Stampa Usl Toscana nord ovest