Pd Vinci, continuano le iniziative del candidato alle primarie Daniele Vanni

Ad un mese dalle primarie del Partito Democratico di Vinci si registra una grande partecipazione alle iniziative per la presentazione del programma di Daniele Vanni.

Continuano gli appuntamenti di presentazione del programma elettorale di Daniele Vanni, in vista delle primarie dell’11 febbraio, al termine delle quali si saprà quale candidato sindaco Dem correrà nella città del Genio, per le amministrative 2024. La sfida sarà tra Daniele Vanni, segretario del PD vinciano, autosospeso dopo aver accettato la candidatura, e la vicesindaca Sara Iallorenzi.

Gli ultimi due appuntamenti di Vanni sono stati alla Casa del Popolo di Vitolini, martedì 9 gennaio, e alla Casa del Popolo di Spicchio, giovedì 11 gennaio: a più di un mese dalla prima presentazione del programma, l’entusiasmo continua ad essere considerevole, tanto che in entrambe le serate si è registrata un'ampia partecipazione. Un risultato che continua a far ben sperare: il “cantiere aperto” di Daniele Vanni continua a ricevere un’accoglienza entusiasta e propositiva.

“Trasparenza e concretezza” continuano ad essere un mantra nella costruzione del programma, che sta prendendo una forma sempre più strutturata, e i cinque punti cardine, su cui esso si poggia, si stanno arricchendo degli spunti e dei suggerimenti provenienti dai cittadini.

Le prossime presentazioni si terranno lunedì 15 gennaio a Sant’Amato, ore 21:15, e martedì 16 gennaio, sempre alle 21:15, a Sant’Ansano.

Fonte: Noi per il Futuro di Vinci - Daniele Vanni Sindaco