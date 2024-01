Pesante sconfitta dell'Estra contro Sassari. Il match termina 107-69

Domenica da dimenticare per l’Estra Pistoia nella lunga trasferta in casa del Banco di Sardegna Sassari: al PalaSerradimigni, di fatto, non c’è mai stata partita con i padroni di casa che si sono dimostrati più calati nel match fin dall’inizio, costringendo i biancorossi a percentuali molto basse in attacco ma anche la difesa, sempre punto di forza della truppa di coach Brienza, non è riuscita ad arginare la prestazione degli avversari. Alla fine il punteggio recita 107-69.

PRIMO TEMPO

Con Blakes ancora in non perfette condizioni, coach Brienza lascia Wheatle in quintetto ma il primo periodo sarà durissimo per l’Estra: Willis si alza per la tripla del 4-3 con primo canestro dopo 2’30” ma, in un amen, Sassari costruisce un parziale di 10-0 con Tyree e Jefferson che costringono Pistoia al time-out. Sotto 14-3 al 5’ i biancorossi escono discretamente dal minuto di sospensione (14-7) ma Sassari allunga ancora di più con un altro 14-0 di break che vale il 30-9 fino al 32-12 del 10’ con la tripla di capitan Della Rosa.

La giornata storta in Sardegna va avanti anche nel secondo quarto: nei primi 5’ segnano soltanto Hawkins (dalla lunetta) e Saccaggi in penetrazione mentre la Dinamo viaggia con percentuali stratosferiche (47-16 con McKinnie, ritoccato dal 53-16 di Cappelletti). L’Estra ha un piccolo sussulto in chiusura di periodo andando a segnare 9 punti (58-28) ma McKinnie ancora allunga per il 62-28 del 20’.

SECONDO TEMPO

Non facile uscire dagli spogliatoi con la giusta grinta per Estra per provare a ricucire un po’ di divario: Hawkins segna da 3 in apertura ma in un amen Sassari torna a menare le danze con Tyree che sigla il +40 (73-33) in un match che, purtroppo per Pistoia, non ha più niente da dire. Le difficoltà in attacco proseguono a fronte di percentuali stratosferiche dei padroni di casa ed al 30’ il punteggio dice 89-42.

L’ultimo periodo, purtroppo, è soltanto accademia che serve per arrivare quanto prima possibile alla fine per Estra Pistoia: al PalaSerradimigni al 40′ il punteggio dice 107-69. Un brutto ko per i biancorossi che torneranno in campo sabato prossimo, alle ore 20.30, al PalaCarrara contro la Givova Scafati.

IL TABELLINO DI BANCO SARDEGNA – ESTRA 107-69

PARZIALI (32-12, 62-28, 89-42)

BANCO SARDEGNA SS: Cappelletti 8, Pisano, Treier, Tyree 15, Kruslin 9, Raspino 2, Gentile 8, Diop 15, Gombauld 9, McKinnie 21, Jefferson 16, Charalampopoulos 4. All.: Bucchi

ESTRA PT: Willis 14, Della Rosa 5, Blakes, Moore 10, Metsla ne, Saccaggi 9, Del Chiaro 2, Wheatle 9, Hawkins 16, Ogbeide 4. All.: Brienza

ARBITRI: Paternicò (Piazza Armerina), Gonella (Genova), Marziali (Viterbo)

NOTE: Usciti per 5 falli: nessuno. Fallo tecnico: panchina Sassari al 35’.

Fonte: Area Comunicazione - A.S. Pistoia Basket 2000