Si chiudono le celebrazioni per i 150 anni del Mercato di Sant'Ambrogio

Questo pomeriggio a Firenze si è tenuto l'evento conclusivo delle celebrazioni per il 150° anniversario del Mercato di Sant’Ambrogio al quale ha preso parte anche il presidente della regione Toscana Eugenio Giani.

“Con molto piacere sono venuto a festeggiare il mercato più antico di Firenze – ha detto il presidente Eugenio Giani – che dal 1873 è un luogo di incontri, di sapori, di profumi, di fiorentinità sincera. Dove si viene a “far la spesa” alla vecchia maniera, dove in primo piano c’è e resiste da sempre il rapporto umano. Quel genere di rapporto che oggi più che mai è da coltivare e valorizzare e che, nel suo spazio storico, il Mercato di Sant’Ambrogio custodisce e arricchisce grazie alle sue radici ben salde ma con l’entusiasmo per le novità e il lavoro di ricerca volti a offrire a chi lo frequenta esperienza uniche e di qualità”.

Le iniziative sono state rivolte ai temi della cultura, della gastronomia e della solidarietà, trovato poi il culmine nella giornata odierna iniziata alle 10 con l’apertura straordinaria della chiesa dell’ex monastero femminile di santa Verdiana in via dell’Agnolo per il seminario e la presentazione della mostra di studi e bozzetti elaborati dagli studenti del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze. La mostra racconta i 150 anni di storia del mercato.

Il pranzo a buffet a base di piatti tipici della tradizione fiorentina, aperto a tutti e finalizzato alla raccolta di fondi a favore dei Ragazzi di Sipario onlus, è stato il momento conviviale a chiusura della manifestazione.