Un arresto a Firenze per rapina a 3 minorenni

Tre minorenni con età compresa tra i 14 e i 16 anni, sono stati rapinati ieri sera attorno alla 22:00 nei pressi della stazione delle tranvia di Firenze Porta al Prato. Secondo quanto emerso dalla prime ricostruzioni due uomini si sarebbero avvicinati ai ragazzi e, minacciandli con un coltello, avrebbero intimato i ragazzini di dar loro cellulari, cuffie e portafogli.

Uno dei giovani, per evitare di essere rapinato, avrebbe intentato una corsa finendo però contro un'auto in transito sui Viali. Nell'impatto l'adolescente ha riportato qualche contusione alla gamba, per lui una prognosi di cinque giorni.

Mentre uno dei due rapinatori si dava alla fuga, l'altro si sarebbe fatto consegnare dagli altri due ragazzi i cellulari, le cuffiette e i portafogli. Inseguito dalla volante è stato fermato nel Parco delle Cascine con addosso parte della refurtiva.

Non aveva con se i cellulari di cui, sempre secondo gli investigatori, si sarebbe disfatto durante la fuga. L'uomo, algerino, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato. Il complice non è ancora stato identificato.