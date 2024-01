Vanni di Indipendenza: Fi-Pi-Li a pedaggio è una proposta indecente

Il Governatore Giani ha dichiarato che è costretto a mettere il pedaggio per i mezzi pesanti in Fi Pi Li , verrà introdotto il sistema Free Flow per i controlli degli accessi con portali ad ogni ingresso e uscita ! Un portale di questi accessi è previsto ad Empoli! Il costo del pedaggio è stimato l’80%delle tariffe autostradali attuali !

La Fi Pi Li è l’arteria del sistema stradale della Toscana più importante, il pedaggio è una “proposta indecente” comporterebbe un aumento del costo finale delle merci , di conseguenza aumenti per famiglie e aziende. Aumenti non equi visto che la regione ha sempre preso le imposte dai cittadini Toscani , tributi versati anche per la manutenzione delle infrastrutture.

I mezzi pesanti visto il gravo del pedaggio potrebbero decidere di attraversare i centri abitati, quindi per Empoli diventerebbe una situazione improponibile , visto le file continue dal centro commerciale , andando verso il ponte d’Avane arrivando sul viale e ponte di Sovigliana dove il traffico ha un flusso continuo e abbondante! Il pedaggio stimato per 14milioni di euro e 7 milioni di euro la stima degli autovelox non basterebbe per i lavori strutturali della superstrada che ha un bisogno impellente di manutenzione. Sicuramente per adesso il pedaggio sarebbe per gli autotrasportatori ma successivamente potrebbero metterlo per tutti i cittadini visto che gli abitanti dell’Empolese Valdelsa usano la Fi Pi Li per andare a lavoro tutti i giorni e per vari spostamenti!

Inoltre l’’arteria è il collegamento più veloce che il capoluogo toscano ha verso la costa Toscana per questo il weekend c’è un traffico intenso e costante ! La regione vuol mettere una strada pubblica a pagamento a sfavore dei cittadini toscani ! Le strade pubbliche dovrebbero rimanere tali, poiché sono un bene per tutta la comunità !

Vanni Azzurra - coordinatrice dell’Empolese Valdelsa movimento Indipendenza!