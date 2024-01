"A teatro per San Donato", spettacolo di raccolta fondi per la chiesa di Vinci

Domenica 4 febbraio alle ore 17.15 presso il teatro della Misericordia di Vinci si terrà lo spettacolo in vernacolo dal titolo "Matrimonio con il morto" a cura della compagnia teatrale "Il Pontormo" di Empoli.

Lo spettacolo è la prima di una serie di iniziative che la parrocchia di San Donato in Greti ha progettato al fine di raccogliere fondi per la ristrutturazione della chiesa, situata nelle campagne di Vinci e che è chiusa dal 2004 per problemi di inagibilità.

L'ingresso è a offerta libera, per chi volesse aderire all'iniziativa, dati i posti limitati, è consigliata la prenotazione al numero 3387614644.