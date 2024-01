Accesso agli atti online a Montespertoli, il servizio di richiesta sul sito del Comune

Una novità per tutti i cittadini è stata appena introdotta sul sito del Comune di Montespertoli: la possibilità di presentare richieste di accesso agli atti in modo completamente online. Le legge, infatti, prevede che ogni cittadino abbia il diritto di accedere alle informazioni, consultare documenti e ottenere copie di documenti amministrativi detenuti dalla pubblica amministrazione. Attraverso la procedura di accesso agli atti, è possibile acquisire informazioni e visionare i documenti essenziali per la tutela dei propri diritti civili e sociali. Da oggi, i cittadini di Montespertoli possono inviare le loro richieste direttamente sul sito ufficiale dell'Ente, utilizzando l'accesso tramite SPID, CNS o CIE, grazie al nuovo servizio online che accelererà il processo.

Nonostante la disponibilità di altri canali tradizionali (che saranno mantenuti) come l’invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e la consegna a mano allo sportello URP, il nuovo servizio offre un'opportunità nuova, consentendo ai cittadini di gestire l'intero processo di richiesta online, dall’inizio fino alla ricezione della conferma.

Una volta presentata la richiesta tramite l'area dedicata del sito (https://www.comune.montespertoli.fi.it/Servizi/Richiesta-di-accesso-agli-atti), i cittadini riceveranno automaticamente una email di conferma che attesta l’inizio della procedura e una email contenente il numero di protocollo registrato. Da quel momento in poi, sarà possibile monitorare lo stato di avanzamento della richiesta direttamente online. All'interno dell'Area personale sul sito dell’ente, (si accede cliccando su “Accedi all’area personale” che trova in alto a destra sull’homepage - https://www.comune.montespertoli.fi.it/accedi) i cittadini avranno la possibilità di visualizzare tutte le richieste inviate al Comune, comprese le richieste di accesso agli atti e gli appuntamenti prenotati con gli uffici. Questa funzionalità offre una panoramica chiara e accessibile delle interazioni passate, contribuendo a una maggiore trasparenza e tracciabilità delle attività svolte.

Ricordiamo infatti che sul sito del Comune di Montespertoli si offre anche la possibilità di prenotare appuntamenti con gli uffici online, semplificando ulteriormente l'interazione tra i cittadini e l'amministrazione comunale.

“Il Comune di Montespertoli sta puntando molto sulla digitalizzazione, soprattutto grazie ai fondi ottenuti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi rimane un imperativo e c’è molto da fare, ma crediamo che la presentazione delle istanze online sia un primo importante passo avanti per la cittadinanza” commenta il vicesindaco Marco Pierini, che ha la delega all’Innovazione tecnologica.

Per ulteriori informazioni e per accedere al nuovo servizio online, si invita a visitare il sito ufficiale del Comune di Montespertoli all'indirizzo: https://www.comune.montespertoli.fi.it/Servizi/Richiesta-di-accesso-agli-atti

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa