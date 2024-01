Accoltella 47enne alla stazione di Firenze, arrestato per tentato omicidio un 33enne

Un 33enne algerino è stato arrestato dai carabinieri e dalla polfer di Firenze dopo aver accoltellato un romeno di 47 anni. Il fatto è avvenuto ieri sera alle 19, quando è stato trovato l'uomo ferito sanguinante a terra alla stazione di Santa Maria Novella. La visione delle telecamere di videosorveglianza ha permesso di chiarire la presenza dell'altro uomo. Al culmine di una lite, pare per futili motivi, ha accoltellato al torace la vittima prima di scappare a piedi. La polfer ha diramato le immagini dell'uomo alle centrali operative per le prime ricerche. I carabinieri hanno attivato le ricerche e dopo un quarto d'ora lo hanno trovato in strada, con ancora addosso i vestiti usati durante l'aggressione. Dopo il primo trasferimento nella caserma dell'Arma in piazza della Stazione, è stato arrestato per tentato omicidio e portato in carcere a Sollicciano. Il 47enne invece è ricoverato a Careggi in prognosi riservata.