Arriva il 'Gruppo Genitori' al Consultorio di San Miniato

Sempre più spesso i genitori si trovano a vivere in maniera conflittuale la difficile gestione delle problematiche dei figli, specifiche delle rispettive tappe evolutive. Il Consultorio Familiare Diocesano “A. Giani”, nelle sue finalità di aiuto alla famiglia, di sostegno ai compiti e alle responsabilità educative dei genitori, intende proporre il “Gruppo Genitori”, un percorso appositamente pensato per sostenere i genitori, accompagnarli nella crescita dei figli e nella comprensione del loro complesso mondo interiore. Di cosa si tratta Il Gruppo Genitori è un percorso specifico per genitori, con figli di ogni fascia d’età, che desiderano, attraverso il confronto con il gruppo di pari e la stretta supervisione di esperti, migliorare e potenziare la relazione con i propri figli. Nel gruppo sarà possibile affrontare ed approfondire argomenti di interesse, ma soprattutto condividere, senza giudizio, le fatiche e le difficoltà che ogni genitore incontra nel proprio compito educativo. Il dialogo ed il confronto con altri genitori risulta spesso di grande aiuto per affrontare problemi ed acquisire conoscenze, soprattutto emotive, per migliorare la relazione con i propri figli. Il percorso si compone di 8 incontri e sarà guidato dalla dott.ssa Monica Ferri, psicoterapeuta e psicoanalista esperta nella conduzioni di gruppi la quale si avvarrà, a seconda dell’argomento trattato, di altri esperti dell’equipe del Consultorio. I genitori, a seconda del numero di iscrizioni pervenute, potranno essere suddivisi in più gruppi anche tenendo conto dell’età dei figli.

Quando e dove si svolge

Il percorso si terrà presso la sede del Consultorio, in via Vittime del Duomo, 4 a San Miniato (Pi) e prenderà avvio con il primo incontro previsto per sabato 2 marzo dalle 10.30 alle 12.00. Il calendario degli incontri verrà definito nel primo incontro.

Contributo di partecipazione

La partecipazione all’intero percorso prevede un modico contributo di partecipazione di E. 25,00, (sia che partecipi il singolo genitore o la coppia) da versare entro il primo incontro su Iban del Consultorio: IT71O0623071150000046589463

Come iscriversi

Per partecipare al percorso è necessario effettuare l’iscrizione, compilando il modulo online disponibile sul sito del consultorio: https://consultorio.diocesisanminiato.it/wp/2024/01/15/gruppo-genitori-una-proposta-del-consultorio-a-sostegno-della-genitorialita/

Per ulteriori informazioni: whatsapp al n. 328.1575989 – email: consultoriofamiliare@diocesisanminiato.it

Fonte: Ufficio Stampa