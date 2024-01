Auguri a Felice Saverio Santoli, il primo centenario del 2024 a San Miniato

San Miniato ha festeggiato ieri il suo unico, per ora, centenario uomo. Si tratta di Felice Saverio Santoli, il primo centenario di questo nuovo anno. La famiglia Santoli si è ritrovata numerosa nella frazione di La Scala, dove il signor Felice Saverio vive dal 1968. Nato a Rocca San Felice in provincia di Avellino, emigrato in Germania e successivamente in Francia, ha trovato fortuna a San Miniato e ha fatto portare la sua famiglia dall'Irpinia. "Una storia comune a molti nostri concittadini, venuti dal sud Italia, che hanno lavorato duramente ed hanno contribuito alla ricchezza materiale e umana del nostro territorio", commenta il sindaco Simone Giglioli, che ha partecipato alla cerimonia di auguri.