Con il bando "Talenti in azione" progetti per i giovani non occupati

Si chiama "Talenti in azione’ ed il bando della Regione Toscana che finanzia progetti per i giovani dai 18 ai 34 anni disoccupati o inattivi. Una iniziativa importante e innovativa, a favore di un settore della popolazione spesso difficile da intercettare e che in Italia conta ben 1,6 milioni di persone. Il bando ha una dotazione di 5,8 milioni; e i progetti delle agenzie formative a cui è rivolto dovranno prevedere un partenariato con enti locali, imprese e soggetti del Terzo settore. per questo è particolarmente atteso il webinar di approfondimento che si terrà mercoledì 17 gennaio, a cui parteciperanno amministratori, associazioni di categoria, sindacati, esperti.

Tra i relatori dell'evento, organizzato da Anci Toscana, ci saranno Alessandra Nardini assessora regionale all’Istruzione e formazione professionale, Alessandra Biondi sindaca di Civitella Paganico e delegata Formazione e lavoro di Anci Toscana, Bernard Dika portavoce del presidente della Regione, Silvia Duranti di Irpet, oltre ai rappresentanti di Cesvot, Centrali Cooperative, Cna, Confcommercio, Confindustria, Confartigianato, sindacati confederali.

L’obiettivo del bando è quello di fornire conoscenze e competenze per aumentare sia la probabilità di inserimento lavorativo dei giovani, sia l’opportunità di frequentare i percorsi formativi previsti dall'offerta formativa regionale, in particolare del programma GOL. Ciascun progetto dovrà presentarsi come un’offerta formativa e di orientamento integrata e diversificata, per offrire a ciascun giovane un pacchetto di servizi flessibile e personalizzato, per sviluppare un percorso più consapevole rispetto al proprio futuro, rispondente alle aspirazioni personali e in sintonia con i bisogni del mercato del lavoro del territorio.

La scadenza del bando, che è finanziato dal programma regionale Fse+2021-2027, è il 1° marzo prossimo.

Fonte: Ufficio stampa