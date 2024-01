Crollo del solaio alla festa di matrimonio, 15 ricoverati di cui 3 in condizioni critiche

Aggiornamenti sul caso del solaio crollato all'ex convento di Giaccherino a Pistoia, durante il ricevimento di un matrimonio. Sono 3 le persone ferite considerate più 'critiche', per fortuna non in pericolo di vita. Sono ancora ricoverati in rianimazione con prognosi riservata in tre ospedali diversi: a Careggi (Firenze), al Santo Stefano (Prato) e al San Luca (Lucca). I ricoverati in totale sono ancora 15, alcuni verranno dimessi già nella giornata di oggi.

La telefonata al 112NUE per la richiesta di aiuto alla festa di matrimonio

Maxiemergenza, la risposta dell'Asl

Ancora 28 coinvolti

Dimessi gli sposi dall'ospedale

Crolla il tetto dell'ex convento alla festa di matrimonio