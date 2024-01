Donate quattro sedie a rotelle alla Pubblica Assistenza di Poggibonsi

Sono già arrivate, sono quattro sedie con le ruote di varie misure, sono già a disposizione della Pubblica Assistenza odv di Poggibonsi che le impiegherà per le persone con disabilità, ma anche per gli anziani, oppure per coloro che possono avere problemi di deambulazione a causa di cadute o qualsiasi altro tipo di difficoltà motorie. Tutto questo grazie alla donazione della famiglia Braccagni dopo la scomparsa, a giugno 2023, di Sergio.

“Dico pubblicamente grazie alla famiglia Braccagni, alla moglie di Sergio, Iolanda, e alle figlie Fulvia e Francesca - dice Manuela Becattelli, presidente della Pubblica Assistenza di Poggibonsi odv – Sergio è stato un socio storico della Pubblica Assistenza di Poggibonsi, volontario e vicino a questa associazione dal momento in cui negli anni ’80 fu riaperta. Aveva il desiderio di fare questa donazione lasciando indicazioni alla famiglia. E proprio la famiglia insieme alla nostra struttura, che ringrazio, ha portato avanti con determinazione questa scelta e dunque l’acquisto delle quattro sedie con le ruote”.

“Hanno diverse misure – aggiunge Becattelli – Sono utili per persone diverse. Vengono impiegate nei momenti di emergenza, ma anche nei casi di trasporto sociale. Sono già attive nella nostra organizzazione, i nostri volontari e dipendenti insomma già le impiegano”.

Il grazie all’associazione per essere arrivati a questo traguardo anche dalla famiglia di Sergio, Iolanda, Fulvia e Francesca Braccagni che sottolineano come fosse volontà del marito e del babbo essere ancora qui, presente in un gesto di generosità rivolto a tutta una comunità intera.

La Pubblica Assistenza di Poggibonsi conta oltre 1400 soci e circa 104 volontari attivi, di cui ha fatto parte Sergio Braccagni. E’ anche il bando per il servizio civile universale, chiuderà il 15 febbraio. Alla Pubblica Assistenza odv di Poggibonsi possono essere fino a sei, con due diversi progetti. Quindi già ora è possibile presentare domanda.

Fonte: Ufficio Stampa