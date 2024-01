Due vittorie consecutive, l'Use Scotti guarda ai prossimi match: "Non abbiamo niente da perdere"

Due vittorie consecutive in vista di due partite a dir poco difficili. Morale alto in casa Scotti dopo la convincente vittoria di domenica scorsa con Moncalieri che segue quella dell’epifania a Roma. La squadra ha giocato un buon basket rispettando appieno il piano partita di coach Cioni e la vittoria è arrivata senza particolari affanni. "È vero – annuisce Irene Ruffini – siamo partite molto bene e, nonostante una settimana con diversi problemi fisici, avevamo preparato bene la partita. Ci sono stati alcuni alti e bassi nell’arco dei quaranta minuti ma, nel complesso, è stata sicuramente una buona prestazione da parte nostra e, di conseguenza, due punti meritati. Il momento che stiamo attraversando è positivo. Le vittorie che abbiamo centrato nelle ultime due partite ci volevano anche per darci morale dopo i ko di Broni ed in casa con Derthona. Il fatto di averle ottenute giocando anche bene non può che farci piacere". Come piacere, essendo un’esterna, a Ruffini ha fatto anche la sua prestazione personale: 16 punti con il 75% dal campo ed un bel 2/2 dall’arco. "Se ci sono riuscita è soprattutto grazie alle mie compagne che mi hanno messo nelle condizioni migliori per fare punti. Le prestazioni personali contano solo perché servono a raggiungere la sola cosa che conta, ovvero la vittoria della squadra". Ed ora via con Costa Masnaga fuori e Galli in casa. "Sono due squadre del quartetto di testa – chiude Ruffini – inutile dire che per noi sono partite molto difficili ma stiamo bene ed andremo a giocarcele col morale alto e sapendo che non abbiamo niente da perdere".

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa